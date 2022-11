Neue Beauty-OP: Legt sich Katie Price wieder unters Messer?

Katie Price (44) hat in Sachen Schönheitsoperationen schon so einige Erfahrungen gesammelt! Die britische Reality-TV-Ikone hat sich im Laufe ihrer Karriere schon viele Male in die Hände von plastischen Chirurgen begeben: Neben einigen Botox- und Zahnbehandlungen hat sie sich auch sage und schreibe 14 Mal die Brüste machen lassen. Aber plant Katie etwa schon die nächste Beauty-OP? Das deutete die Britin jedenfalls auf Social Media an...

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte Katie jetzt ein paar kryptische Zeilen und ein Foto von einem Paar flauschiger Hausschuhe – zudem gab sie als Ort eine Schönheitsklinik in Belgien an. "Dieser Ort ist unglaublich und luxuriös. Ich weiß das, weil ich schon seit Jahren dorthin gehe. Schaut euch doch nur mal diese Hausschuhe an", schrieb die fünffache Mutter. Zudem versah sie die Story mit dem Hashtag #readyforsurgery – auf Deutsch also "bereit für die Operation".

Für Katies Fans dürften diese Andeutungen ziemlich überraschend sein – die Influencerin hat nämlich erst vor einigen Wochen erklärt, dass sie den einen oder anderen Eingriff im Nachhinein bereut! Bei "Shopping with Keith Lemon" gab sie zu, dass sie mit ihren großen Lippen übertrieben habe: Sie verglich sich sogar mit der Zeichentrickfigur Daffy Duck.

Katie Price, Model

Katie Price, TV-Bekanntheit

Katie Price im Mai 2022

