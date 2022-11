Mel B. ist verlobt: Spice Girls waren außer sich vor Freude

Vor einigen Tagen überraschte Mel B. (47) ihre Fans mit einer schönen Nachricht: Sie und ihr Partner Rory McPhee haben sich verlobt. Nach ihrer Scheidungsschlammschlacht mit Stephen Belafonte (47) hat die Spice Girls-Berühmtheit in ihrem Rory die ganz große Liebe gefunden. Und ihre Bandmitglieder sind davon wohl auch mehr als überzeugt: In einem Interview verrät Mel nun, wie die anderen Spice Girls auf die Verlobungsneuigkeit reagiert haben!

Gegenüber Hello! gibt die 47-Jährige preis, dass bei der Verkündung wohl kein Auge trocken blieb. "Emma Bunton hat geweint, Mel C. (48) auch", plaudert die dreifache Mutter aus und fügt hinzu: "Alle haben sich für uns gefreut und gesagt: 'Wir lieben Rory, er ist fantastisch' und sie haben alle Glückwunschkarten geschickt." Die Meinungen ihrer Bandkolleginnen sei Mel B. ziemlich wichtig. "Es ist wirklich etwas Besonderes für mich, dass sie Rory so sehr mögen, denn sie haben noch nie einen meiner Freunde gemocht und das haben sie ganz klar gesagt", ergänzt sie.

Aber auch an den Moment der Verlobung erinnert sich die Sängerin nur zu gut zurück. "Wir gingen vor dem Abendessen mit den Hunden spazieren, und auf dem Rückweg sagte Rory plötzlich: 'Ich gehe zurück ins Zimmer und mache das Feuer an'", lässt sie den Moment noch mal Revue passieren. Sie habe sich nichts dabei gedacht, dennoch aber etwas geahnt. "Als ich dann durch die Tür kam, kniete er sich hin", erinnert sich Mel zurück.

Getty Images Stephen Belafonte und Mel B. im Juli 2016

Getty Images Mel B., Sängerin

Getty Images Mel B. im August 2018 in Hollywood

