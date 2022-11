Süß! Paris Hilton und Carter Reum turteln auf einem Event

Paris Hilton (41) und Carter Reum können einfach nicht die Hände voneinander lassen. Im November 2021 ist das Paar vor den Traualtar getreten – und feierte seine Liebe in einer ausschweifenden Zeremonie, die drei Tage andauerte. Dass die beiden nicht ohneeinander können, beweisen sie auch am Halloween-Wochenende: Paris und Carter wählten ein Partnerkostüm. Die Blondine verkleidete sich als Marvel-Superheldin Captain Marvel, während ihr Ehemann als Deadpool ging. Bei einem Event zeigten die beiden nun wieder öffentlich ihre Liebe zueinander.

Das Paar erschien bei der LACMA Art+Film Gala in edlen Outfits. Carter hatte sich für einen schlichten, schwarzen Anzug entschieden, den er mit einem weißen Hemd kombinierte. Um den Look abzurunden, trug er um den Hals eine ebenfalls schwarze Fliege. Paris hingegen überzeugte in einem glitzernden Zweiteiler. Immer wieder schauten die zwei sich verliebt an – zwischendurch drückte Carter seiner Liebsten auch einen liebevollen Kuss auf die Stirn.

Erst im August sorgten die beiden mit süßen Pärchen-Aufnahmen für Aufregung. Während Paris in einem silberfarbenen Bikini posierte, lichtete ihr Gatte die Hotel-Erbin ab – und gab alles für den perfekten Winkel.

Getty Images Paris Hilton und Carter Reum, November 2022

