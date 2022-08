Niedliche Urlauserinnerungen: Carter lichtet Paris Hilton ab

Paris Hilton (41) und Carter Reum knipsen wilde Erinnerungsfotos in ihrem gemeinsamen Urlaub! Für die Hotelerbin und ihren Liebsten könnte es momentan nicht besser laufen. Im November 2021 sind die beiden Verliebten vor den Traualtar getreten – und feierten ihre Liebe in einer ausschweifenden Zeremonie, die gleich drei Tage lang ging. Aktuell genießen die zwei ihre gemeinsame Zeit im Italien-Urlaub und wurden bereits turtelnd beim Shoppen und bei einem Bootsausflug abgelichtet. Auch fürs private Fotoalbum scheinen Paris und Carter einige Aufnahmen zu sammeln!

Nachdem Paris und Carter bereits beim Bummeln und Sonnenbaden gesichtet wurden, konnten Paparazzi nun erneut einen Blick auf das Traumpaar werfen. Dabei steht eines fest – die beiden Verliebten können kaum die Finger voneinander lassen. Während Carter offenbar einige private Schnappschüsse von seiner Liebsten schoss, warfen sich die zwei immer wieder verliebte Blicke zu und tauschten einige Küsse aus.

Neben ihrem silbernen Look, der aus einer Kombination aus BH und Rock bestand, warf sich die 41-Jährige zwischenzeitlich auch in ein eher ausgefalleneres Outfit. Für einige Selfies zog sich Paris nämlich ein Leder-Korsett mit knallgrünen Ärmeln und eine blaue Perücke über und grinste in ihr Smartphone.

Machete / MEGA Paris Hilton und Carter Reum im August 2022

Backgird/MEGA Paris Hilton und Carter Reum im August 2022

MEGA Paris Hilton im August 2022

