"Temptation Island V.I.P."-Beef: Salvatore disst Aleks!

Hier bahnt sich wohl die nächste Netz-Schlammschlacht an! Die aktuelle Temptation Island V.I.P.-Staffel sorgt für eine Menge Drama. Besonders Aleksandar Petrovic (31) und Christina Dimitriou (30) polarisieren mit ihrer Beziehung. Der Muskelmann bandelt nämlich mit der Verführerin Vanessa Nwattu an – und das, obwohl seine Freundin bei Temptation Island schon mal von ihrem Ex Salvatore Vassallo betrogen wurde. Bei mehreren Beteiligten kochten die Emotionen nun hoch!

Nachdem Aleks wegen seines Fremdflirts mit Vanessa auf mehreren Memes mit Salvatore verglichen wurde, platzte ihm die Hutschnur: "Ich bin nicht wie Christinas Ex-Freund!", ärgerte er sich auf Instagram. Salvatore holte daraufhin zum Gegenschlag aus: "Du bist ein erwachsener Mann. Du weißt ganz genau, was du da getan hast. Und jetzt steh dazu! Sei ein Mann und nicht eine F*tze [...] Du machst mehr Scheiße als ich. Du bist 100 Mal schlimmer als ich. Du hast diese Taten geplant. Ich habe das aus Emotion gemacht."

"Aus der Sache kommst du nicht mehr raus", beendete Salvatore seine gepfefferte Ansage. Noch reagierte Aleks nicht darauf – ob der Beef zwischen den beiden Männern also bald in die nächste Runde gehen wird, bleibt abzuwarten.

"Temptation Island V.I.P." ab 04.10. jeden Dienstag eine Folge bei RTL+

RTL / Frank J. Fastner Aleks Petrovic und Christina Dimitriou

RTL "Temptation Island V.I.P."-Aleks und Verführerin Vanessa auf ihrem Date

Instagram / salvatore_officiall Salvatore Vassallo, Reality-TV-Star

