Vanessa Mai packt über Florian Silbereisens Manager aus

Vanessa Mai (30) packt aus. Die Sängerin zählt zu den größten Schlagerstars Deutschlands und füllt immer wieder die großen Konzerthallen des Landes. In der Vergangenheit trat sie auch hin und wieder in den Shows von Florian Silbereisen (41) auf, die des Öfteren im TV zu sehen sind. Doch das wurde zuletzt immer weniger – jetzt gab Vanessa auch einen Einblick, warum.

In der Dokuserie "MAI time is now" spricht die 30-Jährige über den Manager Michael Jürgens. Er ist ein Mogul in der Schlagerszene und steckt meist hinter den großen Shows von Flori. Er sei der Grund gewesen, warum Vanessa nicht mehr in die Shows wollte. Sie gibt zu, "dass es Menschen gibt im Hintergrund, die so einen Einfluss auf deine Karriere nehmen können, die so die Strippen ziehen: Das wurde mir irgendwann einfach zu viel. Ich habe dann auch wirklich den Spaß daran verloren." Sie spielt dabei direkt auf den Unternehmer an. "Jürgens ist für mich durch", macht Vanessa deutlich.

Das hat auch Vanessas Ehemann und Manager Andreas Ferber mitbekommen. Auch er kommt in der Doku zu Wort. "Ich habe gemerkt, dass von Show zu Show die Vorstellungen von Vanessa und von Florian Silbereisens Team um Produzent Michael Jürgens immer mehr auseinander gegangen sind", erklärt er.

Anzeige

Instagram / vanessa.mai Vanessa Mai, Musikerin

Anzeige

ActionPress/ Clemens Bilan Schlagerstar Florian Silbereisen

Anzeige

Instagram / vanessa.mai Vanessa Mai mit ihrem Ehemann Andreas im November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de