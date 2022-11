Bei "The Crown"-Premiere: Elizabeth Debicki ganz glamourös

Elizabeth Debicki (32) stiehlt jedem die Show! Die Schauspielerin wird in der fünften Staffel der Netflix-Serie The Crown zu sehen sein. Mit ihrer neuen Rolle als verstorbene Prinzessin Diana (✝36) hat sie die Rolle ihres Lebens ergattert. Bei der Premiere des Netflix-Hits präsentierte sich die Darstellerin nun in einem eleganten Outfit. Mit ihrem Look zog Elizabeth alle Blicke auf sich.

Sie legte auf dem roten Teppich einen glamourösen Auftritt hin. Elizabeth glänzte in einem schwarzen trägerlosen Kleid, das einen Blick auf ihr Dekolleté freigab. Dazu trug sie eine rote Brosche und mehrere goldene Armreifen. Die blonden Haare der 32-Jährigen waren zu einer eleganten Hochsteckfrisur frisiert. Sie posierte auf dem roten Teppich neben ihrem Serien-Ehemann Dominic West (53), der König Charles (73) spielt – auch die beiden jungen Schauspieler, die ihre Söhne Prinz William (40) und Prinz Harry (38) verkörpern, durften nicht an ihrer Seite fehlen.

Bereits Anfang dieses Jahres wurden die ersten Bilder vom Set veröffentlicht. Die Paparazzi-Fotos zeigten Elizabeth in ihrer Rolle als Lady Di. Bei den Aufnahmen handelte es sich um eine Szene, in der Diana von Fotografen belagert wird.

Anzeige

Getty Images Elizabeth Debicki bei "The Crown"-Premiere

Anzeige

Getty Images Teddy Hawley, Elizabeth Debicki und Timothee Sambor

Anzeige

Mega Elizabeth Debicki für "The Crown"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de