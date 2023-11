Elizabeth Debicki schwärmt von Diana-Rolle in "The Crown"

Das Warten hat ein Ende! Die neue und finale Staffel der Hit-Serie The Crown über das britische Königshaus geht endlich bei Netflix an den Start. Während in den vergangenen Staffeln primär die Geschichten von Queen Elizabeth II. (✝96) und König Charles III. (75) im Fokus standen, soll es nun um die letzten Tage von Prinzessin Diana (✝36) gehen. Die verstorbene Ikone wird verkörpert von Schauspielerin Elizabeth Debicki (33). Jetzt erzählt Elizabeth von ihrer bedeutenden Rolle und findet lobende Worte über Diana!

Sie habe durch das Verkörpern der verstorbenen Prinzessin viel gelernt. "Diana hat ihre Stimme auf eine Art und Weise benutzt, die zu dieser Zeit sehr fortschrittlich war", schwärmt die Australierin gegenüber People. Außerdem habe sie einen großen Sinn für Humor gehabt. Was man von Diana mitnehme, verrät Elizabeth, sei das Gefühl, dass die einzig sinnvolle Sache im Leben darin bestehe, Liebe in die Welt zu bringen.

Prinzessin Diana verunglückte 1997 tragisch mit dem Auto in einem Tunnel in Paris, nachdem sie von Fotografen verfolgt wurde. Für viele weckt die Darstellung der Ex-Frau von Charles schmerzhafte Erinnerungen. So soll auch Prinz William (41) nicht begeistert von der großen Rolle sein, die seine Mutter in der Netflix-Produktion spielt. Besonders eine Szene, in der Diana wohl als Geist erscheinen soll, sorgt bereits vor der Ausstrahlung für viel Aufmerksamkeit.

Getty Images Elizabeth Debicki bei "The Crown"-Premiere

Netflix Elizabeth Debicki in der sechsten "The Crown"-Staffel

Netflix / Daniel Escale Elizabeth Debicki als Prinzessin Diana in der sechsten "The Crown"-Staffel

