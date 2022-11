"Geordie Shore"-Sophie Kasaei soll einen neuen Mann haben

Bei den beiden soll es nun gefunkt haben! Die Reality-TV-Bekanntheit Sophie Kasaei ist wohl wieder verliebt. Der Geordie Shore-Star war bereits in einigen langjährigen Beziehungen. So war die Beauty fünf Jahre mit dem DJ Joel Corry zusammen. Nach ihrer Trennung von ihrem Freund Lee Gray im vorherigen Jahr ist die Brünette wieder single. Laut Medienberichten soll Sophie jetzt jedoch wieder vergeben sein.

Wie eine Quelle The Sun nun berichtete, soll Sophie mit The Only Way Is Essex-Star Jordan Brook zusammen sein. Das Reality-TV-Gespann soll bereits eine Reihe von Dates gehabt haben. Trotz der Entfernung zwischen ihnen seien sie beide sehr an einer Beziehung interessiert sein. "Sie versuchen, die Beziehung noch geheim zu halten. Das soll beweisen, wie sehr sie das wollen", so der Insider. Die Quelle fügte hinzu: "Sophie geht nicht einfach mit jedem aus, aber mit Jordan hat sie sich wirklich gut verstanden."

Sophie hat bereits zugegeben, dass sie sich darauf freut, sesshaft zu werden. Gegenüber The Sun sagte sie: "Ich bin jetzt in dem Alter, in dem ich mir ein Baby wünsche und ich hätte gerne eine Familie." Sie fügte hinzu, dass sie mit der Familiengründung auch nicht mehr lang warten wolle...

ActionPress Jordan Brook, "The Only Way Is Essex"-Star

Instagram / sophiekasaei_ Sophie Kasaei im Newcastle im Februar 2020

Instagram / sophiekasaei_ Sophie Kasaei im Jahr 2020

