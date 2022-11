Hailey kommt in die Kita: Jessica Haller in Tränen aufgelöst

Jessica Haller (32) blutet das Mama-Herz. Zusammen mit ihrem Partner Johannes Haller (34) durfte sie vor fast zwei Jahren ihre kleine Tochter Hailey-Su (1) auf der Welt begrüßen. Das Mädchen scheint Mamas absoluter Lebensmittelpunkt zu sein und umso schwerer fällt ihr der anstehende Meilenstein: Hailey soll nämlich in den Kindergarten kommen. Doch bei der Eingewöhnung scheint Jessi jetzt an ihre emotionalen Grenzen zu kommen!

In ihrer Instagram-Story nahm Jessica ihre Follower mit zu den ersten Kindergartentagen ihrer Tochter. Zum Entsetzen ihrer Fans zeigte sie sich am Morgen plötzlich in Tränen aufgelöst im Kita-Flur. "Mein Herz blutet. Ich bin so hin- und hergerissen, was das Beste ist", schüttete die aufgewühlte Influencerin ihr Herz aus. Sie habe es schon am Tag zuvor versucht und Hailey in den Kita-Räumen weinen und schreien gehört. Mittlerweile sei sie sich sogar unsicher, ob der Kindergarten nicht sogar zu früh kommt. Und der Abschied fiel auch der Kleinen schwer: "Hailey stand an der Tür und hat wie am Spieß geweint."

In ihrer Wahlheimat Ibiza habe Jessi mit ihrer Tochter bisher nur schwer Anschluss gefunden, weshalb sie der Meinung war, dass der Kindergarten für Hailey eine Möglichkeit sei, Freunde zu finden. "Ich habe jetzt nicht so den Kontakt zu anderen Mamis mit Kindern", erklärte sie. "Ich lerne natürlich hin und wieder mal welche am Spielplatz kennen, aber Hailey hat jetzt noch keine feste Freundin oder einen Freund."

Instagram / jessica_haller Johannes und Jessica Haller mit ihrer Tochter Hailey-Su im Mai 2022

Instagram / jessica_haller Jessica Haller mit ihrer Tochter Hailey-Su im März 2022

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Haller, Netzstar

