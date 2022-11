Nach Heirat: Sarah Hyland und Wells wollen noch keine Kinder

Sarah Hyland (31) und Wells Adams (38) wollen mit der Familienplanung noch warten! Im vergangenen August gaben die Sängerin und der Ex-Bachelorette-Kandidat sich das Jawort in einer traumhaften Zeremonie. Getraut wurden die beiden auf einem Weingut von Jesse Tyler Ferguson (47) – der Tag war für die beiden etwas ganz Besonderes. Auch das Eheleben läuft super – doch eine Familie gründen wollen Sarah und Wells jetzt trotzdem noch nicht!

"Wir sehen das beide so: 'Konzentrieren wir uns einfach auf unsere Karrieren und dann sehen wir, was passiert", erklärte Wells gegenüber Us Weekly. Besonders die Karriere seiner Frau gehe gerade durch die Decke: "Sie arbeitet und macht mehr als jemals zuvor." Zudem sei die Modern Family-Darstellerin noch sehr jung: "Sie hat also nicht das Gefühl: 'Wir müssen das jetzt tun'", stellte der 38-Jährige klar.

Wells selbst stammt aus einer Großfamilie – und sehe daran, dass man die Zeit zu zweit noch ein bisschen mehr genießen sollte. "Ich habe mittlerweile zehn Nichten und Neffen. Wir haben also jede Menge Beispiele dafür, warum es besser ist, sich noch ein bisschen zu entspannen", machte er deutlich. Sarah sei sicher schon völlig ausgelastet, wenn sie Zeit mit Wells Verwandten verbringe. Dennoch seien sie eigenen Kindern gegenüber nicht abgeneigt: "Irgendwann werden wir es tun."

Instagram / sarahhyland Schauspielerin Sarah Hyland und Wells Adams

Instagram / wellsadams Sarah Hyland mit ihrem Ehemann Wells Adams

Instagram / sarahhyland Wells Adams und seine Ehefrau Sarah Hyland

