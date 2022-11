Wells Adams schwärmt von schöner Hochzeit mit Sarah Hyland

Dieser Tag wird ihm wohl für immer in Erinnerung bleiben! Im August gaben sich Wells Adams (38) und Sarah Hyland (31) das Jawort. Sie feierten mit vielen Freunden und Angehörigen in einer wunderschönen Location in Santa Barbara. Die Fotos bewiesen schon, wie toll die Hochzeit für die Modern Family-Schauspielerin und den US-Bachelorette-Star gewesen sein muss. Nun verriet er: So emotional war die Trauung der beiden!

Im Interview mit People plauderte der TV-Star aus, dass nicht nur er während der Hochzeit ganz viel geweint habe. "Es gibt ein Bild auf Instagram, auf dem ich weine, und dann hat Jesse Tyler Ferguson uns getraut und er hat geweint. Und mein Bruder, der Trauzeuge war, stand neben mir. Er hat geweint, also haben alle geweint", witzelte Wells. Außerdem war er hin und weg von seiner schönen Braut: "Was mir durch den Kopf ging, war, dass das nicht real sein kann, dass das nicht das wahre Leben sein kann. Und wie gesegnet und glücklich ich bin, dass ich meine perfekte Person heiraten darf."

Wells verriet aber auch, was für ihn der schönste Moment an seinem großen Tag war. Das war nicht der erste Kuss in der Kirche – sondern der zweite wenig später. "Beim zweiten Mal war es sehr leidenschaftlich. Und alle haben gejubelt. Ich glaube, das war er dann", verriet der 38-Jährige ehrlich.

