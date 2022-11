Nächste OP: Ginger Costello lässt sich Magenballon einsetzen

Ginger Costello will sich erneut unters Messer legen. Die Frau von Bert Wollersheim (71) ließ schon so einige Male an sich herumschnippeln. Die Erotikdarstellerin hat nicht nur aufgespritzte Lippen, sondern auch zwei Brustvergrößerungen hinter sich. Doch so ganz ist sie noch nicht zufrieden mit ihrem Äußeren. Gingers nächster Schönheitseingriffstermin steht fest. Diesmal soll es ihrem Bauchfett an den Kragen gehen...

Im Interview mit Promiflash verriet Ginger, dass sie plane, sich einen Magenballon einpflanzen zu lassen. Der Grund: "Die Idee, mir den Magenballon einsetzen zu lassen, habe ich bei meinem Spiegelbild bekommen. Ich esse einfach zu gerne, und das hat Spuren hinterlassen." Der mit Flüssigkeit oder Luft gefüllte Ballon wird mittels einer Magenspiegelung in den Magen befördert. Er soll dafür sorgen, dass man weniger isst, weil schneller ein Sättigungsgefühl eintritt.

Vor den Risiken des Eingriffs habe Ginger aber keine Angst, sie freue sich vor allem auf ihr neues Erscheinungsbild, nachdem die Wirksamkeit des Magenballons eingetreten ist. "Ich möchte, was das bestehende Risiko angeht, einfach positiv denken und mich auf gar keinen Fall verrückt machen", meinte die Blondine. Der Eingriff soll im Dezember stattfinden.

Instagram / ginger.costello.wollersheim Ginger Costello-Wollersheim

Instagram / officialbertwollersheim Ginger Costello-Wollersheim mit ihrem Ehemann Bert

Instagram / ginger.costello.wollersheim Ginger Costello-Wollersheim im Dezember 2021

