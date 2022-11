Wegen Aldi-Einkauf: Laura Maria Rypa kriegt Hate-Nachrichten

Laura Maria Rypa (26) kriegt fiese Nachrichten – weil sie bei Aldi einkauft! Die Influencerin und ihr Partner Pietro Lombardi (30) erwarten aktuell ihr erstes gemeinsames Kind. Während der Schwangerschaft machte der Musiker seiner Angebeteten sogar einen Hochzeitsantrag. Die werdende Mutter muss sich aber auch immer wieder mit unschönen Dingen rumschlagen – beispielsweise mit gemeinen Nachrichten. So auch jetzt: Laura wurde aus einem ziemlich skurrilen Grund angefeindet...

Laura hatte in ihrer Instagram-Story Aufnahmen ihres Aldi-Einkaufs gepostet. Das stieß einigen Followern aber offenbar sauer auf: "Leute, die Geld haben, kaufen den Leuten, die weniger haben, das Günstigste weg, geht gar nicht", hieß es in einer Hate-Nachricht, von der die Beauty einen Screenshot teilte. "Okay, was soll ich dazu jetzt sagen?", kommentierte sie die Nachricht anschließend.

Später ließ Laura es sich aber nicht nehmen, nochmals auf die Angelegenheit einzugehen. "Erstens denke ich mir: 'Gut, dass du weißt, wie viel ich verdiene.' Und zweitens: Stellt euch vor, ich würde nur noch Designer-Klamotten posten, dann würden sich diese Leute genauso beschweren. Ich bin schon immer bei Aldi einkaufen gegangen", rechtfertigte sie sich.

Laura Maria Rypa im November 2022

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Instagram / lauramaria.rpa Influencerin Laura Maria Rypa

