Zusammen in Mexiko: Ist das Lena Schiwioras neuer Freund?

Ist Lena Schiwiora (26) etwa wieder in festen Händen? Die TV-Beauty und der Fußballer Robin Riebling wollten heiraten und ihr Leben miteinander verbringen, doch ihre Liebe war nicht für die Ewigkeit bestimmt. Nach der Trennung nahm Lena an Love Island teil – fand in dem Flirtformat jedoch keinen neuen Partner. Jetzt gibt es einen Hinweis darauf, dass die Blondine wieder vergeben ist.

Lena ist aktuell im Urlaub in Mexiko und postete auf Instagram ein Foto vom Strand, wie sie mit einem Mann, der neben ihr sitzt, mit einem Cocktail anstößt. Bei dem Unbekannten handelt sich wohl um einen Mann, der sich hinter dem Instagram-Profil "jaaan.ds" verbirgt. Dieser teilte nämlich ein ähnliches Foto in seiner Story.

Im August deutete Lena auf Instagram bereits an, dass sie momentan dabei sei, jemanden kennenzulernen. "Da ist jemand, den ich sehr gerne habe", erzählte die ehemalige Temptation Island-Kandidatin. Zuvor betonte die 26-Jährige bereits, dass zu ihrem persönlichen Lebensentwurf Heirat, Kinder und ein Hund gehören – und das möglichst bald.

Instagram / lena_shw Lena Schiwioras Instagram-Story

Instagram / jaaan.ds Jans Instagram-Story

Instagram / robin_riebling Robin Riebling und Lena Schiwiora, "Prominent getrennt"-Stars

