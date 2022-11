Das ist Prinz William und Kate in der Erziehung wichtig!

So erziehen Prinz William (40) und seine Frau Kate (40) ihre drei Kids! Nach ihrer großen royalen Hochzeit 2011 durfte das Paar zwei Jahre später ihren Sohn Prinz George (9) auf der Welt begrüßen. 2015 machte Prinzessin Charlotte (7) den jungen Royal zum großen Bruder, woraufhin Louis (4) das kleine Familienglück 2018 komplett machte. Das Leben mit drei Kindern ist aber sicherlich nicht immer leicht – dafür haben William und Kate ihren ganz eigenen Erziehungsstil!

Wie Hello! jetzt berichtete, haben William und Kate einen bestimmten Stil, um ihre Kids zu gut erzogenen Royals heranzuziehen: So besteht die 40-Jährige vor allem auf viel Zeit mit ihrer Familie! "Gemeinsame Zeit zu verbringen ist ein so wichtiger Aspekt des Familienlebens und für mich als Mutter sind es die einfachen Familienmomente wie das gemeinsame Spielen im Freien, die ich schätze", erklärte sie. Aber auch Umarmungen und körperliche Nähe sind der Prinzessin wichtig.

Auch ist es dem Ehepaar wichtig, dass ihre Kinder kultiviert sind: So besucht die kleine Familie regelmäßig Londoner Museen. Und wenn William und Kate dann doch mal ihre Ruhe brauchen, dürfen die Kids sogar das Tablet benutzen, wie der 40-Jährige selbst in einem Interview mit Radio 1 verriet: Sein Jüngster guckt wohl am liebsten "Peppa Pig" oder "Fireman Sam".

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate, September 2022

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate, September 2022

Getty Images Prinz Louis im Juni 2022

