So hot posiert Jennifer Aniston (53) auf Magazin-Cover!

Mit diesen Aufnahmen sorgt Jennifer Aniston (53) bei ihren Bewunderern für Schnappatmung! Die US-Amerikanerin ist nicht nur eine der erfolgreichsten Schauspielerinnen der Welt – die Friends-Legende war im Laufe ihrer Karriere schon Werbegesicht für diverse namhafte Marken. Kein Wunder, die Produzentin ist eine absolute Beauty-Ikone. 2016 wurde sie vom People-Magazin sogar zur schönsten Frau der Welt gekürt. Nun posierte die Blondine mal wieder für ein Cover – und präsentierte sich dabei supersexy!

Auf dem Allure-Cover posiert Jennifer selbstbewusst in einem äußerst knappen Chanel-BH, der lediglich ihre Nippel bedeckt – dabei fällt vor allem ihre durchtrainierte Figur ins Auge. Mal wieder beweist die Regisseurin: Auch mit 53 Jahren ist der Hollywood-Star immer noch in absoluter Topform.

Anfang des Jahres verriet Jennifer, wie sie es schafft, so makellos auszusehen. "Wenn ich aufwache, trinke ich warmes Zitronenwasser, dann einen Shake oder Avocado und Eier", erzählte sie First For Women. Außerdem sei sie ein großer Fan von intermittierendem Fasten und treibe viel Sport.

Getty Images Jennifer Aniston im Juni 2019

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin

Getty Images Jennifer Aniston im Januar 2020 in Beverly Hills

