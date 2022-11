Trotz vieler Trennungen: Selena Gomez hofft auf große Liebe

Selena Gomez' (30) Herz wurde durch ihre vergangenen Beziehungen schon so einige Male gebrochen. Insbesondere das Auf und Ab ihrer Beziehung mit Popstar Justin Bieber (28) wurde medial so ausgeschlachtet, dass ihre Leiden in aller Öffentlichkeit zu verfolgen waren. Trotz der vielen Tiefschläge, über die sie in ihrer neuen Dokumentation "My Mind and Me" spricht, lässt sich das Multitalent nicht unterkriegen. Denn Selena setzt trotz ihrer Erfahrungen mit gescheiterten Beziehungen noch immer auf die Liebe!

"Ich wollte nie, dass der Schmerz, den ich erfahren habe, dazu führt, dass ich eine Mauer um mich baue, ein Schutzschild", zeigt sich die 30-Jährige in dem Podcast "On Purpose" ganz offen und fügt zudem hinzu, dass ihre Einstellung zu der Liebe sich durch diese Erfahrungen nicht verändert habe: "Und ich habe das nicht zugelassen, denn ich glaube und hoffe noch immer." Mit einer geradezu poetischen Aussage setzt Selena noch einen drauf: "Ich würde mein Herz lieber weiterhin brechen lassen, als nie wieder etwas zu fühlen."

Die Schauspielerin will der Welt zudem zeigen, dass sie trotz ihres Ruhms noch lange nicht unverletzlich sei. "Ich möchte nicht, dass Leute mich ansehen und denken: 'Sie hat alles und ist perfekt'", erklärt sie und ergänzt, was sie sich von der Zukunft wünsche: "Ich möchte einfach, dass Menschen auf mich zukommen können und sagen: 'Hey, ich verstehe, was du durchgemacht hast, denn ich musste da auch durch.'"

Getty Images Selena Gomez und Justin Bieber bei den AMAs 2011

Instagram / selenagomez Selena Gomez im April 2022

Getty Images Selena Gomez, Musikerin

