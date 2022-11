Neue Doku: Selena Gomez packt über ihre dunklen Zeiten aus

Selena Gomez (30) wurde bereits in jungen Jahren zum internationalen Megastar! Doch dass ihr Leben als Schauspielerin und Musikerin auch Schattenseiten hat, verrät sie nun in der Doku "My Mind and Me". Darin thematisiert die US-Amerikanerin unter anderem ihre Lupus-Erkrankung so offen wie nie zuvor: "Es tut einfach nur weh. Wenn ich morgens aufstehe, fange ich sofort an zu weinen, weil alles wehtut." Selena äußert sich in der Show auch zu ihrer On-off-Beziehung mit Justin Bieber (28). Denn offenbar litt sie extrem darunter, so sehr in den Schatten ihres Partners gestellt zu werden.

