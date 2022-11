"Wetten, dass..?" auf Dauer: Thomas Gottschalk wäre dabei!

Thomas Gottschalk (72) könnte sich auch eine dauerhafte Wetten, dass..?-Fortsetzung vorstellen! Nachdem sich der Kultmoderator im Jahr 2011 eigentlich schon von der ZDF-Sendung verabschiedet hatte und die Show 2014 sogar ganz beendet wurde, wagten die Verantwortlichen 2021 ein Comeback – wieder mit dem Blondschopf als Gastgeber. Bislang soll das Ganze aber nur einmal in diesem und ein weiteres Mal im nächsten Jahr als großes Highlight zelebriert werden. Thomas Gottschalk wäre aber für noch mehr "Wetten, dass..?"-Sendungen zu haben!

Im Interview mit Hörzu plauderte der 72-Jährige über die Zukunft des Kultformats, das im Jahr 1981 von Frank Elstner (80) ins Leben gerufen wurde. "Ich bin open end dabei, wenn sich das ZDF und der liebe Gott einig sind", merkte der gebürtige Bamberger dabei an. Allerdings mit einer Einschränkung: Eine Mallorca-Sendung wird es nicht mehr geben. "Das war zwar immer ein Gesprächsthema, aber von der Einschaltquote her letztlich enttäuschend", erinnerte sich Gottschalk an die früheren Shows aus der Stierkampfarena, die inzwischen aber ohnehin baufällig ist.

Zunächst kann sich der Showmaster aber auf den 19. November konzentrieren. Dann findet die nächste Ausgabe statt und Thomas Gottschalk wird einige hochkarätige Gäste in Empfang nehmen. Neben der Schauspielerin Veronica Ferres (57) und ihrer Tochter Lilly Krug werden auch Michael Bully Herbig (54), Christoph Maria Herbst (56) und Olympiasieger Alexander Zverev (25) zu Gast sein.

Getty Images Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass..?"

Getty Images Thomas Gottschalk bei der Aids Gala in Berlin, Januar 2015

Getty Images Veronica Ferres mit ihrer Tochter Lilly Krug

