Zweifach geschieden: Will Jennifer Aniston wieder heiraten?

Jennifer Aniston (53) musste in der Liebe schon einige Enttäuschungen einstecken. Zweimal war sie schon verheiratet, zweimal scheiterten die Ehen nach einigen Jahren: Von 2000 bis 2005 war Brad Pitt (58) der Mann an der Seite der Schauspielerin. Zehn Jahre später wagte sie mit Justin Theroux (51) einen zweiten Anlauf, nach zwei Jahren wurde auch diese Ehe geschieden. Was denkt Jennifer nach diesen Erfahrungen über eine dritte Ehe?

"Sag niemals nie, aber ich habe kein Interesse daran", erklärte sie im Interview mit Allure. Dennoch wünsche Jennifer sich sehnlichst wieder eine Beziehung: "Es gibt Momente, in denen ich mich einfach zusammenrollen und sagen möchte: 'Ich brauche Unterstützung.' Es wäre wunderbar, nach Hause zu kommen und in die Arme von jemandem zu fallen und zu sagen: 'Das war ein harter Tag.'" Ganz ausschließen will die 53-Jährige eine erneute Ehe also noch nicht völlig...

Trotz der gescheiterten Ehen versteht sich Jennifer heute mit ihren beiden Ex-Männern gut und trifft sich sogar noch mit ihnen. Zuletzt wurden sogar Gerüchte laut, dass sie wieder mit Brad anbandelt! Die beiden wurden am vergangenen Valentinstag nämlich zusammen in Paris gesehen. "Brad und ich sind Kumpels, wir sind Freunde", hatte die Friends-Darstellerin zuvor im Juli 2021 klargestellt.

Getty Images Justin Theroux und Jennifer Aniston im April 2017

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin

Getty Images Jennifer Aniston und Brad Pitt, 2001

