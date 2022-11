"Bauer sucht Frau"-Antje zeigt ihren Liebesbrief an Arne

Antje schwelgt in Erinnerungen! Die 31-Jährige hatte sich bei Bauer sucht Frau beworben, um den Hofkäser Arne näher kennenzulernen – mit Erfolg: Bei den beiden hat es ordentlich gefunkt. Dass sie sich nach der Hofwoche wiedersehen, stand außer Frage. Doch wie hat ihre Liebesgeschichte eigentlich angefangen? Antje teilte nun einen Ausschnitt des Bewerbungsbriefes, mit dem sie Arne offenbar von sich überzeugen konnte.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte Antje eine Seite des Schriftstücks, in dem sie unter anderem erklärt, dass sie sich nach Jahren in der Stadt nach einem Leben auf dem Land sehnt. Darüber hinaus schrieb sie: "Gemeinsam möchte ich etwas mit meinem Partner aufbauen, sodass die Arbeit gleichzeitig das größte Hobby ist. Deshalb verrate ich dir mein innigstes Geheimnis: Ich wollte immer meinen eigenen Käse herstellen", fügte die Harzerin hinzu. Spätestens mit dem letzten Satz dürfte sie den Milchbauer für sich gewonnen haben – immerhin schwärmt dieser fast unentwegt von seinen 200 Kühen und der eigenen Käseproduktion.

Das bestätigte auch Arnes Vater im Gespräch mit dem RTL-Bauernreporter Ralf: "Als diese Frau kam, war er von ihr genauso begeistert, wie von seinem Käse." Außerdem habe die medizinische Fußpflegerin den Vorteil, dass sie nicht aus der Landwirtschaft komme. "Weil die aus der Landwirtschaft meistens ein bisschen schwieriger sind. Es kommen dann viele neue Einflüsse hierhin", erklärte er weiter.

Antjes "Bauer sucht Frau"-Liebesbrief an Arne

Arne und Antje, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2022

Antje, "Bauer sucht Frau"-Kandidatin 2022

