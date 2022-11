CMA Awards 2022: Das waren die schönsten Looks der Promis!

Die Stars und Sternchen haben sich wieder mächtig in Schale geworfen! Am Mittwochabend fand zum 56. Mal die Preisverleihung der beliebten CMA Awards statt. Zahlreiche Musikgrößen und Schauspieler versammelten sich für die Auszeichnung der besten Countrymusiker in Nashville/Tennessee. Für ihren Gang über den roten Teppich putzten sich die Promis ganz schön heraus! Promiflash zeigt euch die schönsten Looks des Abends.

Für einen Hingucker sorgte unter anderen Jessie James Decker. Die Musikerin stellte sich in einem figurbetonten bodenlangen Kleid dem Blitzlichtgewitter. Die Farbe ihrer Robe passte dabei perfekt zum Ton des roten Teppichs. Aber auch Kelsea Ballerini (29) setzte bei ihrem Auftritt auf knallige Farben. Die "Miss Me More"-Interpretin entschied sich für ein hellblaues Kleid mit Schleppe. Ein besonderer Blickfang waren die in die Ärmel integrierten Handschuhe.

Jessica Chastain (45) hingegen setzte auf einen dezenten Farbton. Die Schauspielerin wählte ein dunkelblaues Kleid, das mit schwarzer Spitze überzogen war. Die aufgemalten Sternenbilder verliehen ihrem Dress zudem das gewisse Etwas. Und auch Lionel Richie (73) und seine Partnerin Lisa Parigi entschieden sich für eher schlichte Looks. Während der Sänger ein schwarzes Hemd mit einem Blazer aus Leder kombinierte, trug seine Liebste ein blaues trägerloses Kleid in Samtoptik.

Kelsea Ballerini bei den CMA Awards, 2022

Jessica Chastain bei den CMA Awards, 2022

Lionel Richie und Lisa Parigi bei den CMA Awards, 2022

