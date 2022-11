Haarstyling: Khloé Kardashian inspiriert Britney Spears

Die US-amerikanische Sängerin Britney Spears (40) hat im Laufe ihrer Karriere schon so einige Looks ausprobiert: Beispielsweise trug die "Hold Me Closer"-Interpretin ihre Mähne in der Vergangenheit schon in Schulter- oder Brustlänge, glatt oder wellig, aber auch blond oder brünett. Gerade gefällt ihr aber eine bestimmte Frisur besonders gut: Britney lässt sich im Moment in Sachen Haarstyling von Khloé Kardashian (38) inspirieren!

Auf Twitter teilte Britney jetzt ein Foto von Khloé, auf dem die Keeping up with the Kardashians-Beauty ihre Mähne zu voluminösen Locken gestylt hat. "Sie ist der Grund, warum ich meine Haare jetzt locke", erklärte die "Toxic"-Sängerin und betonte: "Wie verdammt heiß ist das denn?!" Allerdings bekomme sie ihre Frisur wohl nicht ganz so hin wie ihr Vorbild. "Ich verstehe nicht, warum ihre noch voluminöser sind", fragte sich die Musikerin.

Aber wer ist eigentlich für Khloés glamouröse Frisuren verantwortlich? Die The Kardashians-Beauty lässt sich regelmäßig von dem Haar-Experten Andrew Fitzsimons (35) stylen – und der investiert viel Zeit in die Locken seiner Klienten. "Es kann eine Stunde dauern, wie in einem Friseursalon, bis hin zu etwas so Aufwendigem wie der Met Gala, wo man Haarteile und Extensions einarbeitet – das kann dann schon zwei Stunden plus dauern", hat er im September im Rahmen der Berlin Fashion Week im Promiflash-Interview geschildert.

Anzeige

Getty Images Britney Spears, Februar 2017

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian bei Beyoncés Geburtstag, September 2022

Anzeige

Instagram / andrewfitzsimons Andrew Fitzsimons im September 2022 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de