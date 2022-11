Medizinischer Grund: Schwangere Chrissy Teigen posiert nackt

Chrissy Teigen (36) zieht komplett blank! Die Frau von John Legend (43) ist zurzeit erneut schwanger und verzückt ihre Fans immer wieder mit Einblicken in ihren Alltag. Die werdende Mama präsentiert ihre wachsende Babykugel auf den Schnappschüssen eigentlich meistens in tollen Outfits. Auf Stoff verzichtete das Model nun aber völlig – und posierte splitterfasernackt. Doch dafür gibt es einen guten Grund.

In ihrer Instagram-Story teilte Chrissy nun nämlich ein Selfie, das sie im Badezimmer aufgenommen hat. Mit der freien Hand bedeckt sie ihre Brüste, auf ihrem Bauch ist ein großer schwarzer Tape-Streifen zu sehen – und um den geht es ihr offenbar bei ihrem Post. "Danke für das Tape gegen Sodbrennen und für die große Unterstützung über all die Jahre", richtete sich die Beauty unter dem Bild an ihren Arzt.

Dass ihr die medizinische Begleitung ihrer Schwangerschaft besonders wichtig ist, ist kein Wunder: Schließlich verloren Chrissy und John vor zwei Jahren ein Baby. Auch mit diesem Verlust gingen die zwei damals ziemlich offen um.

