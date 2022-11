Nächste Woche: Aaron Carters Memoiren werden veröffentlicht

Bald können seine Fans noch mehr über ihn erfahren! Vergangene Woche schockierte eine Nachricht die Welt: Aaron Carter (✝34) ist plötzlich verstorben. Seine Haushälterin soll den ehemaligen Kinderstar leblos in seiner Badewanne aufgefunden haben. Bislang ist noch unklar, woran der Sänger gestorben ist, doch in der Zeit vor seinem Tod scheint er in nicht allzu guter mentaler Verfassung gewesen zu sein. Dieses Buch könnte nun weiter Aufschluss über sein Seelenleben geben: Aarons unfertige Memoiren sollen veröffentlicht werden.

Wie Access Online berichtet, hat der Autor Andy Symonds, der mit Aaron an dem Werk arbeitete, in einem Statement verkündet, dass die Biografie bald erscheinen wird. "Aaron war eine freundliche, sanfte, talentierte Seele, die nicht frei von Dämonen war. Er war so begeistert davon, seine Geschichte zu erzählen, und ich bin es ihm schuldig, die Teile zu veröffentlichen, die wir fertiggestellt haben", teilte er mit. Schon nächste Woche, am 15. November, soll das Buch mit dem Titel "Aaron Carter: An Incomplete Story Of An Incomplete Life" erscheinen.

Darin können die Fans sowohl Geschichten aus seiner Kindheit als auch aus seinem Leben als Erwachsener lesen. Es wird unter anderem um seine Drogensucht, seine Familie oder auch das Verhältnis zu seinem Bruder Nick Carter (42) gehen.

Getty Images Aaron Carter im Mai 2017

Getty Images Aaron Carter, Februar 2000

Getty Images Aaron und Nick Carter im Juli 2006

