Nippel-Pics: Laura Müller zeigt auf OnlyFans immer mehr Haut

Laura Müller (22) lässt mehr und mehr die Hüllen fallen! Die Frau des Schlagersängers Michael Wendler (50) baut sich seit Anfang des Jahres eine Community auf der Internetplattform OnlyFans auf: Für einen monatlichen Betrag von rund 50 Euro können sich die Fans dort sexy Schnappschüsse und heiße Clips von der Influencerin anschauen. Zu Beginn veröffentlichte sie vor allem Fotos in Dessous – doch mittlerweile teilt sie auch freizügigeren Content: Laura zeigt sich auf OnlyFans nämlich immer nackter!

Auf neuen Aufnahmen, die jetzt Bild vorliegen, verdeckt die Frau vom Wendler ihren Körper lediglich mit einem Hauch von Nichts: Auf den Pics posiert Laura in einem superknappen schwarzen Bikini unter der Dusche – das knappe Oberteil verdeckt dabei noch nicht einmal ihre Nippel. Auf den Bildern setzt die 22-Jährige ihren nassen Körper zudem in sexy Posen in Szene.

Aber lohnt sich die Nackt-Show für Laura denn überhaupt – was verdient die Influencerin denn mit ihrem OnlyFans-Profil? "Wenn Laura guten Content bietet, kann sie im Monat locker 50.000 Euro bei OnlyFans verdienen", vermutete der Social-Media-Experte Mario Schmidt gegenüber der Zeitung.

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller in Las Vegas

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, April 2022

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller im September 2022

