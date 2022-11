Reunion? "Bachelor in Paradise"-Yannick und Mimi bandeln an!

Kaum hat sich eine Tür für Yannick Syperek geschlossen, öffnet sich eine neue. Der einstige Bachelorette-Kandidat sucht derzeit seine große Liebe bei Bachelor in Paradise. Dort bandelte der Musiker schon mit Jana-Maria Herz (30) und Jennifer Rath an – doch Letztere hakte ihn bereits ab. Im Paradies kann sich alles aber schnell ändern: Mimi Gwozdz (28) zog in die Villa ein – und zwischen ihr und Yannick entflammten alte Gefühle wieder neu.

In der zweiten Folge der Datingshow reagierte der 28-Jährige zunächst kühl, als er Mimi sah und erklärte im Einzelinterview, dass sie einmal eine Liaison gehabt hätten: "Es war relativ intensiv und sie jetzt hier zu sehen, obwohl man sich gerade auf neue Frauen einlässt, ist nicht das beste Gefühl." Auch der einstigen Bachelor-Gewinnerin wurde ein wenig mulmig bei Yannicks Anblick. "Wir haben nie richtig geklärt, woran es gelegen hat. Wir haben es dann einfach aufgegeben", gab sie zu der einstigen Liebschaft zu verstehen.

Einige Zeit lang sprachen die zwei nicht miteinander – erst am Abend suchte Yannick dann das Gespräch zu der Kölnerin. "Ist das Ding komplett hinüber oder dürfte ich dich kennenlernen?", fragte er sie, woraufhin sie einwilligte und betonte, dass die Sache zwischen ihnen für sie noch nicht vorbei sei. In der Nacht bewahrheitete sich das dann: Sie küssten sich im Bett! "Ja, es ist einfach passiert, mein Gott. Es fühlt sich so vertraut an mit Yannick", gab sie am nächsten Morgen zu.

"Bachelor in Paradise" ab dem 03.11.2022 wöchentlich auf RTL+.

Bachelor in Paradise, RTL+ Yannick Syperek und Jennifer Rath, "Bachelor in Paradise"-Kandidaten

Bachelor in Paradise, RTL+ Mimi Gwozdz bei "Bachelor in Paradise"

RTL / René Lohse Yannick Syperek, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2022

