So verliebt! Nina Dobrev und Shaun White schmusen bei Event

Die beiden können offenbar kaum die Finger voneinander lassen! Seit über zwei Jahren sind Vampire Diaries-Star Nina Dobrev (33) und Snowboarder Shaun White (36) nun schon unzertrennlich. Allerdings haben sie erst in diesem Jahr damit begonnen, sich als Paar auch auf dem roten Teppich sehen zu lassen. Anscheinend sind die beiden mittlerweile auf den Geschmack gekommen. So verliebt schmusten Nina und Shaun nun auf einem Event!

Auf der Guggenheim International Gala in Manhattan ließ sich das Pärchen kuschelnd am Tisch ablichten. Sie saßen eng zusammen und hatten die Arme ineinander verschlungen. Dabei lehnte Nina ihren Kopf auf die Schulter ihres Liebsten. Während der Sportler sich mit seinem weinroten Samtanzug mitsamt schwarzer Fliege richtig in Schale geworfen hat, verzauberte seine Partnerin in einem hübschen, weiß-braun gemusterten Kleid mit sexy Beinschlitz.

Könnten Nina und Shaun bald den nächsten Schritt wagen? In einem Interview mit E! News hatte der 36-Jährige nämlich vor wenigen Wochen verraten, wie es um seine Pläne stehe, der Hollywood-Schönheit einen Antrag zu machen. "Die Zukunft wird es zeigen", hatte er bloß gesagt. Er hatte jedoch auch betont, wie gut es zwischen ihm und Nina liefe und wolle nun erst einmal gemeinsam mit ihr die Welt bereisen.

Instagram / shaunwhite Nina Dobrev und Shaun White im Mai 2022

ActionPress Nina Dobrev, Shaun White

Instagram / nina Shaun White und Nina Dobrev im März 2022

