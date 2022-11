Vierfacher Rippenbruch: Sebastian Pufpaff sagt Wok-WM ab!

Sebastian Pufpaff (46) muss einige TV-Termine absagen! Der Komiker steht seit der Neuauflage des Formats als TV total-Moderator vor der Kamera. Als solcher gehört er bei der anstehenden "TV total Wok-WM" natürlich zum Stammpersonal. Am kommenden Samstag stürzen sich wieder wagemutige Promis in Kochschüsseln in den Eiskanal – doch Sebastian muss seine Teilnahme canceln: Bei einem Crash verletzte er sich nämlich schwer!

Dass es Sebastian nicht gut geht, war schon zuvor bekannt: Denn Comedy-Kollege Michael Bully Herbig (54) sprang gestern für ihn bei "TV total" ein. In der Show gab Bully dann eine Musik-Nummer zum Besten, in der er den Ausfall erklärte: Demnach stürzte Sebastian in einer Kurve mit dem Rad und brach sich vier Rippen. Wok-Sport ist für ihn in dieser Woche damit ausgeschlossen.

Im Kochgerät wird Bully seinen Kollegen allerdings nicht vertreten: Stattdessen wird Manni Ludolf (60) in Sebastians Einer-Wok Platz nehmen. Der Schrotthändler hätte eigentlich in einem Vierer-Gefährt mitfahren sollen. In dem werden am Samstag statt Sebastian und Manni zwei Musiker der Heavytones-Bigband sitzen.

Anzeige

Getty Images Joey Kelly bei der Wok-WM 2010

Anzeige

Getty Images Michael 'Bully' Herbig, Comedian

Anzeige

Oliver Hausen / Future Image / ActionPress TV-Star Manni Ludolf

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de