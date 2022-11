Hot or Not? Lindsay Lohan in kunterbuntem Outfit bei Event

Lindsay Lohan (36) feiert die Farben! Die Schauspielerin schwebt momentan offenbar im siebten Himmel: Denn mit ihrem Partner Bader Shammas scheint es mehr als rund zu laufen – die zwei sollen sich im Sommer sogar das Jawort gegeben haben. Ihre Fans flasht Lindsay immer wieder mit ihren eleganten Outfits. Dieser Look spaltet die Gemüter jetzt jedoch: Denn für eine TV-Show setzte die Beauty auf eine knallige Farbkombi!

Fotografen lichteten Lindsay ab, als sie in New York City gerade das Studio von "Good Morning America" betreten wollte. Als Talk-Gast in der beliebten Frühstückssendung entschied sie sich für einen farbenfrohen Look: Die 36-Jährige trug ein dreiteiliges Outfit, bestehend aus Hose, Top und Blazer in rot-gelb-grünem Patchwork. Auf den Fotos strahlt sie mit ihrem Dress um die Wette.

Trotz sonnigen Wetters in New York schien Lindsay in ihrem Outfit vor den grauen Fassaden der Millionenmetropole besonders zu strahlen. Doch ihr Look gefiel längst nicht allen Beobachtern. Konnte er euch überzeugen? Stimmt in der Umfrage unten ab!

MEGA Lindsay Lohan mit ihrem Mann Bader, August 2022

Christopher Peterson / SplashNews Lindsay Lohan im November 2022 in New York

Getty Images Lindsay Lohan bei einer Gala, 2017

