Insider: Darum brach Miley Cyrus den Kontakt zur Familie ab

Miley Cyrus (29) hat sich zurückgezogen. Die Sängerin macht derzeit eine schwierige Zeit durch. Erst im April verkündeten die Eltern der "Malibu"-Interpretin, dass sie sich scheiden lassen. Vor wenigen Wochen kamen dann Gerüchte auf, dass ihr Vater Billy Ray Cyrus (61) mit seiner neuen Freundin Firerose verlobt sei. Seither soll die Musikerin nicht mehr mit ihm in Kontakt stehen. Wie ein Insider jetzt verriet, habe Miley auch zu ihren anderen Familienmitgliedern den Kontakt abgebrochen, und das aus einem bestimmten Grund.

"Miley war nie jemand, der sich vor der Welt versteckt hat, aber all diese lebensverändernden Ereignisse haben sie dazu gebracht, ihr Leben neu zu bewerten. [...] Sie hat sich dazu entschieden, einen Schritt zurückzutreten und sich neu zu orientieren", erzählte die Quelle im Interview mit RadarOnline. Doch warum bricht die Schauspielerin deswegen gleich komplett den Kontakt zu ihrer Familie ab? "Sie will, dass ihr Vater glücklich ist, aber sie beschützt auch ihre Mutter. Sie fühlt sich in der Mitte gefangen und hat sich im Grunde von der Situation distanziert", erklärte der Informant.

Die 29-Jährige beantworte inzwischen nicht mal mehr die Anrufe ihrer Eltern. "Die meiste Zeit wissen Billy Ray und Tish nicht einmal, wo Miley ist", stellte der Insider klar. Die einstige Hannah Montana-Darstellerin verstecke sich meist in ihrem Haus und genieße die Zeit mit ihrem neuen Partner Maxx Morando (23). "Sie fühlt sich bei ihm sicher und geborgen", betonte die Quelle.

Getty Images Billy Ray und Miley Cyrus im November 2013

Instagram / tishcyrus Miley Cyrus mit ihrer Mutter Tish Cyrus

Xavier Collin / Image Press Agency / MEGA Miley Cyrus, Sängerin

