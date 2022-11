"Promi Big Brother" 2022: Das sind die ersten Kandidaten!

Promi Big Brother geht in eine neue Runde! In diesem Jahr feiert das Format schon sein zehntes Jubiläum. Die Prämierenstaffel, in der man wie gewohnt Promis in der Isolation beobachten kann, startet in genau einer Woche, am Freitag, den 18. November. Über die diesjährigen Insassen des Containers wurde schon viel gemunkelt – so wurde zum Beispiel Michael Wendlers (50) Ehefrau Laura Müller (22) als heiße Kandidatin gehandelt. Nun wurden die ersten sechs Kandidaten bekannt gegeben!

Auf Instagram verriet Sat.1 nun endlich die ersten heiß ersehnten Namen: Erotikmodel Micaela Schäfer (39), Popstars-Siegerin Doreen Steinert (36), DSDS-Legende Menderes (37), Love Island-Gewinnerin Jennifer Iglesias (24), Box-Manager Raimund Gottwald und Comedian Jörg Knor ziehen dieses Jahr in den Container ein! In Zukunft werden also schon mal diese sechs viel Zeit miteinander verbringen. "Keine Privatsphäre zu haben, das wird nicht einfach für mich. Denn es beobachten dich ja nicht nur die Kameras, sondern auch deine Mitbewohner", zeigte sich Menderes jetzt schon skeptisch.

Besonders Micaela dürfte im Cast eine Überraschung sein. Im Promiflash-Interview hatte sie im vergangenen Monat zwar erklärt, große Lust auf Reality-TV zu haben, schließlich sei sie dadurch berühmt geworden – eine Teilnahme an "Promi Big Brother" hatte sie damals aber noch deutlich verneint.

Anzeige

ActionPress Micaela Schäfer, Nacktmodel

Anzeige

Instagram / menderesbagci Menderes im Dezember 2018

Anzeige

Instagram / reenofficialmusic Doreen Steinert, 2021 in Berlin

Action Press Jörg Knör auf einem Event

Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesias, ehemalige "Love Island"-Teilnehmerin

SAT.1/Marc Rehbeck Rainer Gottwald bei "Promi Big Brother" 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de