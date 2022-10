"Promi Big Brother"? Micaela Schäfer hat Lust auf Reality-TV

Der Cast der diesjährigen Staffel von Promi Big Brother ist nach wie vor ein Geheimnis. Es gab jedoch Gerüchte, dass neben einer bestätigten Fußball-Legende auch Micaela Schäfer (38) in den Container einziehen soll. Das Erotikmodel ist in der Fernsehwelt definitiv keine Unbekannte. Doch was ist an den Gerüchten zum Reality-Format dran? Promiflash hat Micaela getroffen und sie gefragt, wie sie zu Reality-TV und speziell zu einem Einzug in das Promi Big Brother-Haus steht!

"Klar habe ich Lust auf Reality-TV. Logisch. Ich bin ja ein Reality-Sternchen", meinte Micaela im Promiflash-Interview bei dem "Night of the Nights"-Event von Visit-X zum Messeauftakt der 25. Venus in Berlin. "Reality-TV hat mich bekannt gemacht und ich war ja auch in vielen Formaten", fügte sie hinzu. Ihre Fans muss das Nacktmodel aber leider vorerst vertrösten. Denn bei "Promi Big Brother" sei sie in dieser Staffel nicht dabei.

Bei "Promi Big Brother" 2022 soll passend zur Weltmeisterschaft alles unter dem Motto "Fußball" stehen. So viel hat Sat.1 bereits der Bild verraten. Auch soll eine Fußball-Legende bei dem Format teilnehmen. Gemunkelt wird, dass es sich dabei um den ehemaligen Fußballprofi Thorsten Legat (53) handeln könnte. Auch Gerüchte um Menderes (37) und Jörg Knör (63) als Kandidaten machten bereits die Runde.

