"Temptation Island V.I.P."-Mädels sicher: Aleks ist verliebt

Hat Aleksandar Petrovic (31) sich tatsächlich nach nur wenigen Tagen in eine andere Frau verliebt? Eigentlich ist der Reality-TV-Star mit Christina Dimitriou (30) zusammen, bei Temptation Island V.I.P. näherte er sich der Verführerin Vanessa Nwattu aber intensiv an. Fans vermuten sogar, dass der Influencer sich in die 22-Jährige verliebt hat – und auch die vergebenen Frauen Sandra Sicora (30), Michelle Daniaux und Lala Aluas sind sich im Promiflash-Interview sicher, dass Aleks Gefühle für Vanessa aufgebaut hat!

Gegenüber Promiflash gibt Sandra ihren Eindruck wieder: "Wir haben es alle so wahrgenommen, dass Aleks sich in Vanessa verliebt, die Bilder waren eindeutig." Auch Michelle ist der Meinung, dass sich zwischen den beiden bereits Gefühle entwickelt haben – genau wie Lala: "Ich denke, den Eindruck hatte jeder nach dem, was wir gesehen haben. Verbal und nonverbal hat er jedem mitgeteilt, dass sein Kopf woanders als bei Christina ist. Jede Aktion von ihm deutet darauf hin."

Auch Christina musste mit Schrecken erkennen, dass ihr Partner der Verführerin sehr nahe gekommen ist. "Ich konnte es einfach nicht glauben, dass die beiden so eine intensive Bindung zueinander aufgebaut hatten", meinte sie zu Promiflash.

"Temptation Island V.I.P." ab 04.10. jeden Dienstag eine Folge bei RTL+

Anzeige

RTL Die "Temptation Island V.I.P."-Kandidatinnen

Anzeige

Temptation Island V.I.P., RTL Lala Aluas, Michelle Daniaux, Christina Dimitriou und Sandra Sicora bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Aleks Petrovic und Christina Dimitriou, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de