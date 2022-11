Total verliebt: Ariana Grande und Dalton genießen Eheleben

Ariana Grande (29) und Dalton Gomez scheinen immer noch auf Wolke sieben zu schweben. Seit mittlerweile zwei Jahren gehen die Sängerin und der Immobilienmakler nun schon gemeinsam durchs Leben. Im vergangenen Jahr traten die Turteltauben sogar gemeinsam vor den Traualtar und gaben sich das Jawort. Doch wie gefällt den beiden ihr Leben als verheiratetes Paar bisher? Wie ein Insider nun verriet, könnten Ariana und Dalton nicht glücklicher miteinander sein.

Gegenüber Entertainment Tonight verriet die Quelle nun, dass die Beziehung der 29-Jährigen und ihres Partners wirklich gut laufe. Die beiden würden auch als Eheleute sehr gut miteinander zurechtkommen. "Dalton liebt Ariana wirklich sehr und setzt alles daran, sie glücklich zu machen", versicherte der Insider. Zudem sei es dem Kalifornier sehr wichtig, seiner Herzdame zu zeigen, wie viel sie ihm bedeutet. So unterstütze er die ehemalige "Victorious"-Darstellerin beispielsweise tatkräftig bei ihrer Karriere und feuere sie immer an. "Er macht kleine Dinge, um für sie da zu sein, [...] was sie wirklich zu schätzen weiß", berichtete der Insider.

Auch im Netz teilt Ariana ihre Liebe zu dem 27-Jährigen immer wieder mit ihren Fans. So veröffentlichte sie im vergangenen Februar beispielsweise ein gemeinsames Foto, auf dem sie sich an Dalton anschmust. Den Post versah sie nur mit einem pinken Herz-Emoji.

