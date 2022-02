Was sich liebt, das küsst sich! Ariana Grande (28) hat gesanglich so einiges auf dem Kasten. Das bewies sie bereits mit zahlreichen Songs, die große Erfolge erzielten. Und auch im Liebesleben der Liedermacherin läuft es richtig gut: Mit ihrem Liebsten Dalton Gomez ist sie glücklich verheiratet. Diesen kriegen die Fans allerdings nicht oft zu Gesicht – nun kam es aber zu einer seltenen Ausnahme: Ariana und Dalton zeigen ihre Liebe im Netz!

Auf Instagram postete die "Thank U, Next"-Interpretin ein Foto und ein Video, auf denen sie sich an ihr Herzblatt schmiegt. Im romantischen Licht des Vollmondes posieren die beiden in eleganten Outfits – denn Dalton trägt sogar einen Anzug und Ariana ein schickes, schwarzes Kleid. In dem Videoclip drückt die 28-Jährige ihrem Schatz einen Kuss auf den Mund und winkelt dabei auf entzückende Art ihr Bein an. Der bezaubernde Anblick entgeht natürlich auch den Fans der Musikerin nicht. Diese posteten zahlreiche Kommentare unter dem Beitrag!

Die zwei Verliebten lassen es sich offenbar gut gehen. Die Schnappschüsse machen den Eindruck, als seien sie nach einem gelungenen Abend entstanden. Auf regelmäßige Date-Nights begeben sich Ariana und ihr Partner auch gerne mit Kristin Chenoweth (53) und dessen Freund. "Wir gehen zum Beispiel zum Bowling oder gehen zusammen Trüffelpizza essen bei Craig's in L.A.", verriet Kristin in der "The Kelly Clarkson Show".

Instagram / arianagrande Dalton Gomez und Ariana Grande

Instagram / arianagrande Ariana Grande (r.) mit ihrem Freund Dalton im Februar 2022

Getty Images Musicaldarstellerin Kristin Chenoweth und ihr Verlobter Josh Bryant

