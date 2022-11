Wurm-Kostüm: Heidi Klum macht sich über sich selbst lustig

Heidi Klum (49) beweist Humor! An Halloween hat sie alle Gruselfans vom Hocker gerissen – das Model warf sich so richtig in Schale und erschien als Wurm verkleidet auf ihrer Party. Von Kopf bis Fuß war von der hübschen Modelmama außer Augen, Mund und Turnschuhen nichts mehr zu sehen. Halloween liegt jetzt schon fast zwei Wochen zurück und Heidi scheint sich nach wie vor gerne daran zu erinnern. Jetzt macht sie sich über sich selbst lustig!

Auf Instagram postete die 49-Jährige nun ein Bild von einem Schinken, der an die Form eines riesigen Wurms erinnert. Die Moderatorin lässt das Bild ganz allein für sich sprechen, denn die Anspielung auf ihr Kostüm ist auch ohne Kommentar eindeutig. Zudem findet sie, dass ihr Würmchen-Outfit große Ähnlichkeit mit einer Figur aus dem Disney-Klassiker "A Bug's Life" hat.

Auch am Set der neuen Staffel von Germany's next Topmodel beweist Heidi, dass sie gerne mit ihren Looks spielt. Auf Instagram veröffentlichte sie jetzt eine Reihe von Schnappschüssen, auf denen die Chefjurorin für ein Shooting posiert. Dabei tanzt sie sich in einem braunen Leder-Zweiteiler mit hellen Flecken durch das Studio.

Getty Images Heidi Klum bei ihrer Halloween-Party 2022

Instagram / heidiklum Heidi Klum macht sich über ihr Wurmkostüm an Halloween lustig

Instagram / heidiklum Heidi Klum am Set der 18. GNTM-Staffel

