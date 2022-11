Dieses Team holt "Denn sie wissen nicht, was passiert"-Sieg!

Bei Denn sie wissen nicht, was passiert war es bis zur letzten Minute spannend. In dem beliebten Showformat war heute einiges anders. Durch das Fehlen von Moderator Thomas Gottschalk (72) und Stargast Giovanni Zarrella (44) sprang Komiker Oliver Pocher (44) ein – was nicht nur für Begeisterung sorgte. Trotzdem kämpfen sich die Teams ehrgeizig von Spiel zu Spiel, doch am Ende war das Ergebnis eindeutig: Und dieses Promiteam lag am Ende vorne!

Acht Runden spielten die Promis sich durch die verrücktesten Spiele. Zu Beginn wurde Barbara Schöneberger (48) zur Gastgeberin und Günther Jauch (66) zum Moderator auserkoren. Als Teampartner wählte die 48-Jährige sich den Der Bergdoktor-Darsteller Hans Sigl (53). Das zweite Team bildeten dann Olli und Moderatorin Laura Wontorra (33). Die beiden Gruppen lieferten sich einen erbitterten Kampf, aber schlussendlich schienen Olli und Laura keine Glückssträhne zu haben: Im Finale waren Barbara und Hans den beiden überlegen und konnten die Show für sich entscheiden.

Die heutige Show von "Denn sie wissen nicht, was passiert" sorgte für jede Menge Unmut bei den Zuschauern. Dass Thomas fehlte und durch Olli ersetzt wurde, verstimmte die Fans. Denn die Witze und das Geplapper des Entertainers gingen vielen auf die Nerven. Auch seine permanente Parodie von Giovanni kam nur mäßig an.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Denn sie wissen nicht, was passiert!"

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Barbara Schöneberger bei "Denn sie wissen nicht, was passiert"

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Oliver Pocher bei "denn sie wissen nicht, was passiert"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de