Karneval 2022: Das waren die heißesten Kostüme der Promis

Karneval heißt auch bei den Promis: Zeit für Kostüme! Die Fastnachtszeit wird auch in der Welt der deutschen Stars zelebriert. Ähnlich wie an Halloween schmiss sich die Crème de la Crème der Prominenz in die ausgefallensten und heißesten Kostüme. Diese wurden natürlich fleißig im Netz geteilt. Promiflash hat euch einmal die coolsten Verkleidungen von Niko Griesert (32), Novalanalove (31) und Co. zusammengefasst!

Den Begriff "heiß" hat Ex-Bachelor Niko wohl wörtlich genommen: Er zeigte sich auf Instagram als sexy Feuerwehrmann. "Wo brennt's?", fragte er die Community keck und erntete direkt einen Haufen Flammen-Emojis. Auch Influencerin Farina Opoku alias Novalanalove setzte eher auf hot als auf lustig. Sie schlüpfte in ein kurzes Cheerleader-Outfit und platzierte passend dazu eine riesige rote Schleife in ihren Haaren. Bei dem Webstar schien es auch gleich eine riesige Faschingsparty gegeben zu haben: In ihrer Story zeigte sie sich feiernd und umgeben von einer Menge Jecken in bunten Kostümen.

Etwas ausgefallener und aufwendiger wurde es a bei Bloggerin Carmen Kroll. Auf ihrer Instagram-Seite verwandelte sie sich mit jeder Menge Glitzer in eine mysteriöse Elfe. Dabei ließ das Kostüm der Blondine nichts aus: Sie setzte sich auch künstliche Elfenohren und Flügel auf. Dazu passend schwang sie sich in ein grünes Seidenkleid. Ähnlich kreativ, aber weniger sexy, versuchte es Schauspielerin Jana Riva (28). Sie schlüpfte in die Rolle der Ashley Spinelli aus der Trickserie "Disneys Große Pause" und setzte dafür den passenden genervten Gesichtsausdruck auf. Moderator Jochen Schropp (43) ging es hingegen ruhiger an und setzte sich nur eine lustige Clownsperücke auf den Kopf.

Instagram / nikogriesert Niko Griesert an Karneval 2022

Instagram / novalanalove Farina Opoku an Karneval 2022

Instagram / carmushka Carmen Kroll an Karneval als Elfe

Instagram / janariva Jana Riva als Ashley Spinelli aus "Disneys Große Pause"

Instagram / jochenschropp Joch Schropp, Moderator

