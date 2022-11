Liebespleite mit Paco Herb: Ist Yeliz Koc traurig darüber?

Trauert Yeliz Koc (29) der Zeit mit Paco Herb hinterher? Während ihrer Teilnahme an Kampf der Realitystars bandelte die ehemalige Bachelor-Kandidatin mit ihrem Mitstreiter an. Auch nach den Dreharbeiten verbrachten die TV-Gesichter viel Zeit miteinander und heizten so die Gerüchte über eine Liaison an. Doch eine Beziehung ergab sich aus dem Flirt nicht. Nun verriet Yeliz, ob sie traurig darüber sei, dass es mit Paco nicht geklappt hat.

Im Rahmen eines Q&A auf Instagram machte die 29-Jährige deutlich, wie sie inzwischen über die Zeit mit dem Reality-TV-Star denkt. Anstatt traurig sei sie eher froh darüber, dass es nicht für eine Beziehung mit Paco gereicht hat. Aber warum? "Sonst hätte ich nicht 'Make Love Fake Love' machen können", erklärte die Influencerin. Ob sie damit wohl andeuten möchte, dass sie in ihrer eigenen Datingshow ihren Traummann kennengelernt hat?

Bereits im August gab Yeliz erste Hinweise auf eine neue Liebe. Die Frage eines Fans, ob sie sich in dem Format verliebt habe, beantwortete die Mutter einer Tochter geheimnisvoll mit: "Eventuell." Und auch Paco scheint eine neue Partnerin gefunden zu haben. Immer wieder zeigt sich der einstige Love Island-Teilnehmer turtelnd mit der Ex-Bachelorette Melissa (27).

RTLZWEI Paco Herb und Yeliz Koc bei "Kampf der Realitystars" 2022

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

Instagram / paco_hrb Paco Herb und Melissa Damilia im Oktober 2022

