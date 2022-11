Rúrik Gíslason ist noch nicht an seinen Promi-Status gewöhnt

Rúrik Gíslason (34) staunt immer noch, sobald er Schlagzeilen über sich liest! Als isländischer Nationalkicker hat er sich einen Namen gemacht. Abseits der Sportwelt nahm seine Karriere in Deutschland vor allem nach seinem Sieg bei Let's Dance im Jahr 2021 Fahrt auf. Seither ist sein Name auch immer wieder in der Presse zu finden. Wie Rúrik jetzt gegenüber Promiflash einräumte, hat er sich daran aber immer noch nicht gewöhnt!

Beim "Moët Effervescence"-Dinner traf Promiflash den 34-Jährigen zum Gespräch. Er selbst glaubt, mit Kritik gut umgehen zu können und will diese auch nicht immer als negativ ansehen. Dennoch ist es für ihn nach wie vor seltsam, in der Öffentlichkeit zu stehen und diskutiert zu werden. "Ich bekomme etwas mit, aber für mich ändert das nichts. Ich komme aus Island, das ist sehr klein. Wir haben keine Klatschpresse. Jedes Mal, wenn ich etwas über mich lese, ist das ein bisschen komisch", erklärte Rúrik. Beschweren will sich der Blondschopf aber nicht: "Ich verstehe, dass es ein Job ist. Und wenn ich in der Öffentlichkeit stehe, will ich das gut machen – und hoffentlich mache ich das auch gut."

Zwar werde über ihn oft spekuliert, doch Rúrik lässt sich davon nicht beirren. "Ich bin mental sehr stark und ich kann für andere da sein. Vielleicht habe ich diesen Job in der Öffentlichkeit aus gutem Grund", betonte er im Promiflash-Interview und vermutete, dass ihm dieser Weg vorherbestimmt gewesen sein könnte.

Getty Images Rúrik Gíslason und Renata Lusin bei "Let's Dance", 2021

Getty Images Rúrik Gíslason im September 2021 in Köln

Instagram / rurikgislason Rúrik Gíslason im September 2021

