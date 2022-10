Nach Valentina: Turtelt Rúrik Gíslason nun mit diesem Model?

Hat Rúrik Gíslason (34) sich etwa die nächste Blondine geangelt? In der Vergangenheit wurde der ehemalige Let's Dance-Gewinner immer wieder mit Valentina Pahde (28) in Verbindung gebracht. Öffentlich haben sich die beiden jedoch nie zu ihrer Liebelei geäußert. Wie ihr Verhältnis aktuell aussieht, ist unklar. Valentina ist Rúrik jedenfalls auf Instagram entfolgt. Jetzt wurde Rúrik aber mit einer anderen heißen Blondine im Urlaub gesichtet!

Rúrik urlaubt momentan in Tampa im US-Bundesstaat Florida und lässt es sich dort richtig gut gehen. Mit bester Laune entspannt er am Pool oder tanzt in den Clubs. Der Hottie war sogar mit der ein oder anderen Dame unterwegs. Eine davon postete auf Instagram einen Schnappschuss, wie sie sich neben Rúrik auf einer Liege sonnt. Dabei handelt es sich um das Model Eline Syrdalen.

Eline beweist: Sie hat einen mindestens genauso trainierten Body wie Rúrik! Fans fluteten den Beitrag mit zahlreichen Flammen-Emojis. Ein User forderte Eline sogar dazu auf, Nägel mit Köpfen zu machen. "Schnapp ihn dir!", hieß es in einem Kommentar.

Anzeige

Instagram / elinesyrdalen Eline Syrdalen, Model

Anzeige

Getty Images Rúrik Gíslason beim Deutschen Fernsehpreis 2021

Anzeige

Instagram / elinesyrdalen Eline Syrdalen, Oktober 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de