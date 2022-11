Seltener Anblick: Kanye West zeigt sich wieder öffentlich

Es ist ruhig um Kanye West (45) geworden! Der Rapper musste in den vergangenen Wochen jede Menge Kritik einstecken. Nach wiederholten antisemitischen und rassistischen Äußerungen wurden nicht nur seine Sozial-Media-Konten gesperrt – darüber hinaus verlor er auch Kooperationspartner in der Modebranche. Seitdem schien der US-Amerikaner sich zurückgezogen zu haben. Kanye zeigte sich jetzt unscheinbar bei einem seiner seltenen Auftritte in der Öffentlichkeit.

Die Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen, wie Kanye sich in Begleitung zweier Männer diese Woche auf die Straße begab, offenbar auf dem Weg zu einem Termin. Dabei entschied er sich für ein eher praktisches Outfit: In einer schwarzen Windjacke und mit Regenstiefeln stapfte der "Donda"-Interpret durch die Gegend. Auch wenn seine Kumpels den Musiker hin und wieder zum Lachen bringen konnten, wirkte seine Mimik durchaus angespannt. Es war zuletzt selten, dass der 45-Jährige sich im privaten Rahmen öffentlich zeigte. Auch auf seinen wieder aktivierten Social-Media-Kanälen herrscht seit Ende Oktober Funkstille.

Ein Grund für Kanyes mögliche schlechte Stimmung könnte auch die fortschreitende Scheidung seiner Ex-Frau Kim Kardashian (42) sein. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass er mittlerweile bereit war, den Anwälten der Unternehmerin seine sämtlichen Finanzen offenzulegen. Scheint so, als ob der Scheidungsprozess bald ein Ende finden könnte.

Getty Images Kanye West beim iHeartRadio Music Festival, 2015

Getty Images Kanye West, Rapper

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, Dezember 2018

