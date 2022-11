So denkt Louis Tomlinson über großen Erfolg von Harry Styles

Wie findet er es, dass sein einstiger Kollege erfolgreicher ist? Louis Tomlinson (30) und Harry Styles (28) wurden gemeinsam mit ihrer Band One Direction zu weltweiten Megastars. Im Jahr 2016 gab die Boygroup jedoch seine Trennung bekannt und die Mitglieder, zu denen auch Zayn Malik (29), Niall Horan (29) und Liam Payne (29) gehörten, sind jetzt alle gefeierte Solokünstler. Doch Harry ist mit Abstand der erfolgreichste. Was sagt Louis nun zu dem Werdegang des "Watermelon Sugar"-Sängers?

Im Interview mit The Telegraph gab der Brite zu, dass ihn der große Erfolg seines Freundes am Anfang gestört habe. Dazu erklärte er jedoch: "Das war nur, weil ich nicht wusste, wo ich mich einordnen soll und mein einziger Bezugspunkt die anderen Mitglieder der Band waren." Mittlerweile ist Louis mächtig stolz, was Harry alles auf die Beine gestellt hat: "Aber es überrascht mich nicht, dass Harry kommerziell am erfolgreichsten ist, denn er passt wirklich in die Form eines modernen Stars. Er macht nicht nur Musik, sondern auch Filme, und seine (Stadion-)Tournee war unglaublich."

Mittlerweile schaut Louis sogar ein bisschen zu dem "Don't Worry Darling"-Schauspieler auf. "Ich habe eine Weile gebraucht, um herauszufinden, wo ich stehe, aber ich betrachte Harry wie einen Bruder. Ich bin sehr stolz auf das, was er tut", gab er zu. Wofür er allerdings nicht viel übrig hat, sind die ganzen Gerüchte, die Fans der beiden spinnen – unter anderem, dass zwischen Louis und Harry etwas laufen würde: "Es ist seltsam, dieser ganze Scheiß, aber man kann nicht viel dagegen tun."

Getty Images One Direction, 2010

Getty Images Louis Tomlinson bei einem Konzert 2019

Getty Images Harry Styles bei der "My Policeman"-Premiere im September 2022 in Toronto

