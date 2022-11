"Temptation Island V.I.P."-Lala sah keine Bilder von Aurelio

Hat sie das belastet? Aktuell testen vier Pärchen bei Temptation Island V.I.P. ihre Treue. Unter den Teilnehmern sind auch Lala Aluas und Aurelio Savina (44). Bereits beim ersten Lagerfeuer musste die Beauty feststellen, dass ihr Partner eine der Verführerinnen bereits kennt: Aurelio und Fabienne haben bereits früher miteinander geschrieben. Beim zweiten Lagerfeuer bekam Lala von ihrem Freund nun allerdings keine Bilder zu Gesicht.

Im Gegensatz zu Michelle Daniaux und Christina Dimitriou (30) sah Lala nicht, was ihr Mann in der anderen Villa so treibt. "Es war nicht schön. Es war für mich die erste Show und das auch noch alleine und auf mich gestellt. Ich hätte es gebraucht, ihn nur kurz zu sehen, weil er in diesen zwei Jahren unserer Beziehung immer mein Ruhepol war", verriet die Beauty im Interview mit Promiflash. Ihren Liebsten nicht zu sehen, habe sie richtig demotiviert. "Ich konnte auch nicht wirklich einschätzen, was es bedeutet, keine Bilder zu bekommen", fügte Lala hinzu.

Ihre Kollegin Michelle musste dagegen einiges durchmachen, als sie sah, was ihr Freund in der Männer-Villa anstellte. Vor allem die wilden Partybilder des Italieners ließen seine Freundin nur den Kopf schütteln – er habe alle Grenzen überschritten. "Gigi würde seinen kleinen Schwanz überall reinstecken", erklärte der Reality-TV-Star wütend.

