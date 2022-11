Das passierte beim zweiten "Temptation Island"-Lagerfeuer!

Erwartet die Temptation Island V.I.P.-Boys und -Girls auch dieses Mal wieder einiges an bösen Überraschungen? In der dritten Staffel der gefeierten Reality-TV-Show stellen sich in diesem Jahr wieder vier Pärchen dem ultimativen Beziehungstest. Können sie es schaffen, den Verführern und Verführerinnen zu widerstehen? Beim Lagerfeuer sehen Tommy Pedroni, Christina Dimitriou (30) und Co., ob ihre Partner in der Villa die Finger bei sich behalten können – doch auch in Folge fünf gab es ordentlich Drama!

Die Kandidaten erleben momentan allesamt ein Wechselbad der Gefühle. Das zweite Lagerfeuer stand dieses Mal im Zeichen von Luigi Birofio und Michelle Daniaux. Vor allem die wilden Partybilder des Italieners ließen seine Freundin nur mit dem Kopf schütteln – er habe alle Grenzen überschritten. "Gigi würde seinen kleinen Schwanz überall reinstecken", motzte die Blondine genervt. Doch auch in der TV-Villa bekam er ordentlich sein Fett weg. Stichwort: Muttersöhnchen. Laut der Beauty mache sie nämlich alles für ihn – und bringe auch die Kohle nach Hause. "Wer hat dieser Frau ins Gehirn geschissen?", fragte sich Gigi und musste sich zusammenreißen, nicht die Beherrschung zu verlieren.

Tommy und Sandra Sicora (30) blieb hingegen neues Drama fürs Erste erspart. Der #CoupleChallenge-Teilnehmer bekam von seiner Freundin keine Bilder zu sehen. "Ich glaube, sie hat gecheckt: 'Ich habe ein bisschen übertrieben'", erklärte der Franzose beruhigt dazu. Auch Aurelio Savina (44) und Lala Aluas konnten einander nicht sehen – das machte das Paar hingegen aber extrem traurig. "Ich vermisse ihn halt extrem", offenbarte die Schwarzhaarige mit feuchten Augen.

"Temptation Island V.I.P." ab 04.10. jeden Dienstag eine Folge bei RTL+.

Temptation Island V.I.P., RTL Luigi Birofio und Verführerin Tülay bei "Temptation Island V.I.P."

Temptation Island V.I.P., RTL Lala Aluas und Michelle Daniaux bei "Temptation Island V.I.P."

Temptation Island V.I.P., RTL Aurelio Savina, Luigi Birofio, Aleksandar Petrovic und Tommy Pedroni bei "Temptation Island V.I.P."

