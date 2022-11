Wok-WM: Er ersetzt die verletzte Evelyn Burdecki im Wok!

Wird er Evelyn Burdecki (34) gut vertreten? Am Samstagabend startete die legendäre Wok-WM in eine neue Runde – auch die Reality-TV-Bekanntheit sollte dabei sein. Leider verletzte die Blondine sich bei dem Qualifying und konnte aus diesem Grund nicht mehr an dem spektakulären Wettbewerb teilnehmen. Glücklicherweise wurde ein mindestens genau so beliebter Ersatz für die Sympathieträgerin gefunden: Filip Pavlovic (28) geht für Evelyn an den Start!

Der ehemalige Dschungelkönig sprang spontan für die Influencerin ein. Der Beau zeigte sich vor seiner Fahrt noch superoptimistisch: "Ich bin nicht hier, um Mittelmaß zu sein. Natürlich möchte ich auf die Kacke hauen und ich will unter die besten drei kommen", zeigte er sich optimistisch. Tollkühn stürzte er sich in die Bahn – verlor dann aber die Kontrolle und fuhr die Strecke teilweise rückwärts.

Die Zuschauer fühlten sich durch Filips Performance jedenfalls ziemlich unterhalten. "Filip dreht sich schon direkt beim Start" oder "Wie Filip im Wok lag", schmunzelten mehrere User auf Twitter. Bleibt abzuwarten, ob Filips Leistung ausreichte, um sein Können später noch mal in der zweiten Runde unter Beweis stellen zu dürfen.

AEDT / ActionPress Evelyn Burdecki auf der Berliner Fashion Week im September 2022

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic im Januar 2021

TVNOW / Stefan Gregorowius Filip Pavlovic bei "Like Me – I'm Famous"

