Zuckersüß! Jason Momoa hat neuen schweinischen Mitbewohner

Diesen Knopfaugen konnte Jason Momoa (43) wohl einfach nicht widerstehen! Am Set des neuen Netflixfilms "Slumberland" verliebte er sich in ein Schweinchen und nahm es sogleich unter seine Fittiche. Mit seinem neuen tierischen Mitbewohner scheint sich der Schauspieler super zu verstehen. Glücklich zeigt Jason sein niedliches Haustier in den sozialen Medien und scheint gar nicht mehr von ihm ablassen zu können.

"Deswegen kann ich nicht mit Tieren arbeiten", schrieb der Aquaman-Star unter seinem Video auf Instagram, in dem er das Schweinchen vorstellt. "Denn ich möchte sie dann mit nach Hause nehmen", fügt er hinzu und drückt das Tier liebevoll an sich. Jason hat sich dort außerdem für einen Namen entschieden. Manapua heißt sein tierischer Mitbewohner nun und ist somit nach einem hawaiianischen Gericht benannt, das aus mit Schweinefleisch gefüllten Brötchen besteht.

In dem Video fragt der Schauspieler das Schweinchen außerdem, ob es nicht seine Begleitung für die "Slumberland"-Premiere sein wolle. "Wir könnten deine Nägel pink lackieren und dir einen kleinen Hut aufsetzen", witzelt Jason. Letztendlich tauchte der Hawaiianer auf dem roten Teppich jedoch mit einem kleinen Plüsch-Schwein auf.

Jason Momoa bei einer Premiere in London, 2021

Jason Momoa bei der "Dune"-Premiere in London

Jason Momoa, November 2022

