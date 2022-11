Baby Nummer zwei: YouTuberin Kisu ist wieder schwanger!

Kisu (31) hat freudige Nachrichten zu verkünden! Die YouTuberin und ihr Mann Kevin Tewe sind im November 2019 zum ersten Mal Eltern geworden. Seitdem hält die Influencerin ihre Fans über ihr Leben als Mama auf dem Laufenden und gewährt gerne mal den ein oder anderen Einblick in ihren Alltag. So teilte sie auch mit ihrer Community den vagen Gedanken an ein zweites Kind – der bald auch schon Wirklichkeit sein wird: Nach Töchterchen Milena ist Kisu nun zum zweiten Mal schwanger!

Auf Instagram teilte die Beauty Bilder, die sie gemeinsam mit ihrer Tochter und ihrem Mann zeigen: Die 31-Jährige trägt darauf einen beigen engen Zweiteiler, bestehend aus Leggings und einem Crop-Top, wobei eine kleine Wölbung in ihrer Körpermitte zu erkennen ist. Milena gibt dem Bauch ihrer Mama einen Kuss, während Papa Kevin mit einem Ultraschallbild in der Hand lächelnd dabei zusieht. "Beförderung zur großen Schwester im Frühjahr 2023. Eine mehr zum Anhimmeln", schrieb die bald zweifache Mutter zu den Fotos.

Auf den Beitrag reagierten nicht nur viele Fans begeistert – auch einige Promis kommentierten die Neuigkeit. "Oh, was. Herzlichen Glückwunsch", gratulierte Mrs. Bella (30). Auch Katharina Damm, die selbst vor wenigen Monaten Mama geworden ist, schrieb zu den Schnappschüssen: "Ah, wie schön. Ich freue mich für euch."

